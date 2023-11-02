دلتا تمدد إلغاء رحلاتها بين تل أبيب ونيويورك

(MENAFN
) أعلنت شركة دلتا للطيران يوم الأربعاء الموافق1 نوفمبر, عن تمديد إلغاء رحلاتها بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار جون إف. كينيدي الدولي في نيويورك. ستكون عمليات الإلغاء سارية حتى 21 نوفمبر. يعكس هذا القرار الاضطراب المستمر في السفر الجوي الدولي الناجم عن عوامل متنوعة.
كما أن دلتا ليست الشركة الوحيدة التي تواجه تحديات تتعلق برحلاتها إلى إسرائيل. قد قامت عدة شركات طيران كبيرة، بما في ذلك دلتا وشركة الخطوط الجوية المتحدة وشركة الطيران الأمريكية، بتعليق رحلاتها المباشرة إلى إسرائيل. كانت دلتا قد أعلنت في البداية عن نيتها إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 نوفمبر، بينما أشارت شركة الطيران الأمريكية إلى استمرار تعليق رحلاتها حتى 4 كانون الأول.
كذلك أوضحت شركة دلتا، التي مقرها ولاية جورجيا، أنه تم تعليق الحجوزات لرحلات بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطارات أتلانتا وبوسطن مؤقتًا في وقت سابق من الشهر. ومع ذلك، تكشف الإعلان الأخير أن جميع رحلات بين هذه الأسواق ستلغى اعتبارًا من 1 نوفمبر. يأتي هذا القرار كاستجابة للتعقيدات وعدم اليقين المستمر في السفر الدولي، بما في ذلك مخاوف بشأن تأثير جائحة كوفيد 19 وقيود السفر المتعلقة بها.
في حين يؤكد القرار بتمديد إلغاء رحلات الطيران بين تل أبيب ونيويورك على التحديات المستمرة التي تواجهها شركات الطيران في الحفاظ على الطرق الدولية في ظل تطور المشهد السفري. تقوم شركات الطيران مثل دلتا بمراقبة الوضع بعناية وضبط جداولها لمواكبة التغيرات في الظروف واحتياجات المسافرين.
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