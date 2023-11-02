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كتائب القسام: مجاهدونا يستهدفون دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود

11/2/2023 2:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجاهدونا يستهدفون دبابةً صهيونيةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".


ويأتي ذلك في ظل اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في الشمال الغربي لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق عدة أبرزها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


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