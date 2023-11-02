الأسواق الأوروبية ترتفع بسبب قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

(MENAFN
) شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا يوم الأربعاء، بقيادة قطاعي الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة، حيث انتظر المستثمرون بفارغ الصبر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأكد الاحتياطي الفيدرالي قراره بالحفاظ على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مما أتاح إحساسًا بالاستقرار في المشهد المالي.
كما أغلق مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع بنسبة 0.7 بالمئة, مسجلًا ثالث أيام متتالية من المكاسب. ومن الجدير بالذكر أن حجم التداول كان أدنى نسبيًا، ويرجع ذلك إلى احتفال بعض الدول الأوروبية بعيد جميع القديسين، وهو عيد عام.
كذلك شهد شهر أكتوبر سيناريو مختلفًا بالنسبة لمؤشر الأسواق الأوروبية، حيث شهد أسوأ أداء شهري له في أكثر من عام. القلق المتعلق بالنمو الاقتصادي وتوقعات استمرار معدلات الفائدة العالية قد زرعت بعض الشكوك في السوق. ومع ذلك، يبدو أن المكاسب الأخيرة قد ساهمت في تعويض بعض هذه الخسائر السابقة.
في حين أثر عامل بارز على أداء الأسهم كان ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. قرار الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة ضمن نطاق 5.25 إلى 5.5 في المئة كان متوافقًا مع توقعات معظم الأسواق، مما ساهم في تعزيز الإحساس بالاطمئنان في الأسواق الأوروبية.
وبصورة عامة، يبدو أن استقرار أسعار الفائدة الذي قدمه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ساهم في تخفيف القلق ودعم الزخم الإيجابي في الأسواق الأوروبية، حتى بعد فترة صعبة مليئة بالقلق الاقتصادي وعدم اليقين بشأن معدلات الفائدة.
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