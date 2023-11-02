البنك المركزي الصيني يتعامل مع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل

(MENAFN
) قام البنك المركزي الصيني، والذي يعرف باسم "بنك الشعب الصيني"، بخطوة استراتيجية للتعامل مع ارتفاع مؤخرًا في تكاليف الاقتراض على المدى القصير، مشيرًا إلى اعتقاده بأن هذا الزيادة هو اضطراب مؤقت في السوق. قرر البنك المركزي سحب 109 مليار يوان، والمعادل تقريبًا لنحو 15 مليار دولار أمريكي، من السوق النقدية من خلال تنفيذ اتفاقات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام.
كما يعد هذه القرار ملحوظة نظرًا لأن ظروف التمويل قد تشددت بشكل كبير في الأيام التي سبقت هذا الإجراء. وقد كانت تشديد الظروف مدفوعًا أساسًا بالطلب الزائد نتيجة لانتهاء الشهر والتسديدات الضريبية ومبيعات السندات الحكومية الكبيرة. خلال هذه الفترة، أبلغ بعض مشاركي السوق عن ارتفاع كبير، يصل إلى 50 بالمئة، في معدل الفائدة على المدى الليلي في بعض الصفقات المحددة. يظهر أن تدخل البنك المركزي هدفه الرئيسي هو الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وإدارة التقلبات الزائرة في تكاليف الاقتراض بفعالية.
في حين تؤكد خطوة بنك الشعب الصيني في سحب السيولة من النظام المصرفي التزامه بضمان عملية سلسة للأسواق المالية. من خلال تنفيذ اتفاقات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام، يتخذ البنك المركزي خطوات نشطة للتخفيف من أي ذروات مؤقتة قد تكون مضرة في تكاليف الاقتراض على المدى القصير. تعكس هذه القرار اليقظة العالية للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية وسط تطور ديناميات النظام المالي في الصين.
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