ركود سياسة بنك اليابان يدفع مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع

(MENAFN
) شهد مؤشر نيكي الياباني ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، حيث سجل زيادة نسبتها 2.41 بالمئة ليغلق عند 31,601.65 نقطة، مما يعد أكبر زيادة نسبية له خلال ثلاثة أسابيع. هذا الارتفاع الملحوظ جاء عقب قرار بنك اليابان بالابتعاد عن إجراء تغييرات كبيرة في سياسته التحفيزية الحالية. وشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا أيضًا ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 2.53 بالمئة.
كما شهدت أسهم شركة تويوتا موتور، وهي لاعب رئيسي في السوق الياباني، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.71 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح قوية ونية الشركة في شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين، ما يعادل حوالي 660.81 مليون دولار، خلال جلسة التداول المسائية. أسهم تويوتا ساهمت هذه الإعلانات في إضفاء زخم إيجابي على أداء أسهم الشركة في السوق.
كذلك أشار خبراء ماليون إلى رد فعل المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تغييرات كبيرة في سياسة تحفيز بنك اليابان. على عكس هذه التوقعات، اختار البنك المركزي الاحتفاظ بسياسته الحالية، مما دفع المستثمرين إلى الاسترخاء وإعادة شراء الأسهم لتغطية مراكزهم. ولاحظ أن قرار بنك اليابان بالابتعاد عن تغيير إطار سياسته ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين.
في حين جاء هذا الارتفاع في مؤشر نيكي بعد استراتيجية بنك اليابان لزيادة التيسير النقدي مع التركيز على السندات ذات الأجل الطويل، مع الحفاظ على معدلات الفائدة الضئيلة دون تغيير. هذه الخطوة الاستراتيجية أتت بمثابة مصدر للارتياح للمستثمرين الذين كانوا يشعرون بالقلق من احتمالية تغيير في سياسة البنك المركزي.
MENAFN02112023000045015682ID1107357199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.