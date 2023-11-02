ستانلي دروكنميلر ينتقد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بسبب خطأ تاريخي مزعوم

(MENAFN
) الملياردير الأمريكي الشهير ستانلي دروكنميلر يتهم وزير الخزانة الأمريكي جانيت يلين بارتكاب خطأ كبير، وفقًا لرأيه، خلال ولايتها، حيث وصفه بأنه "أسوأ خطأ في تاريخ وزارة الخزانة". تأتي انتقادات دروكنميلر نتيجة لإجراءات يلين التي تمت في الفترة التي سبقت مطلع عام 2022. وفقًا لتقارير من موقع ياهو للأعمال، أكد المستثمر الملياردير أن يلين كان ينبغي عليها اتخاذ خطوات لإصدار مزيد من السندات الحكومية ذات الأجل الطويل قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
كما عبّر دروكنميلر عن قلقه من خلال إشارته إلى السيناريو الغريب حيث كانت أسعار الفائدة في مستويات تاريخية منخفضة، حيث كان المواطنون العاديون في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعيدون تمويل رهوناتهم العقارية بنشاط. ومع ذلك، أكد على الاختلاف الكبير - حيث فشلت وزارة الخزانة الأمريكية بقيادة وزيرة الخزانة يلين في الاستفادة من هذه الفرصة. لاحظ دروكنميلر بأسف أن وزارة الخزانة لم تتبع نفس السياسة، مما أدى إلى تفويت فرصة مهمة في الإجراءات المالية يمكن أن تفيد آفاق الأوضاع المالية للبلاد.
كذلك واصل دروكنميلر توضيح انتقاداته من خلال تصنيف قرار يلين بأنه "قصير النظر من الناحية السياسية". وأشار على وجه الخصوص إلى إصدار يلين لسندات لمدة عامين بمعدل نقاط الأساس 15، كمغادرة واضحة عما كان يجب عليها على وجهه نظره أن تكون خطوة أكثر حذرًا. في رأي هذا المستثمر البارز، تمثل قرارات يلين بشأن إصدار السندات الحكومية فرصة ضائعة لمعالجة احتياجات البلاد المالية بفعالية أكبر خلال مرحلة حرجة، ولم يتورع عن التعبير عن انتقاداته بوضوح."
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