مصرف أبوظبي الإسلامي" ينال جائزة "أفضل خدمات مصرفية إسلامية للأفراد" من "ذا ديجيتال بانكر

(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، 31 أكتوبر 2023: حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد" من مجلة "ذا ديجيتال بانكر". ويعد هذا التكريم، تأكيدًا على المكانة العالمية للمصرف في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. وجاء هذا الإعلان مؤخراً خلال الإعلان عن جوائز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية للأفراد الذي تم تنظيمه مؤخراً في سنغافورة.
وتحظى الجوائز التي تمنحها "ذا ديجيتال بانكر" بمكانة كبيرة في مجتمع البنوك والمصارف حول العالم. ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتحقيق التميز المالي وتقديم عروض وخدمات مبتكرة، تسهم في نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. وتتّبع عملية تقييم المرشحين للجائزة، منهجية عددية وكمية مع التركيز بشكل خاص على الابتكار الرقمي والمنظومات الرقمية الشاملة وتجربة المتعاملين والأداء المالي واستراتيجية القيادة.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن تحقيق نمو بنسبة 53% على أساس سنوي في صافي أرباحه، والتي بلغت 3.75 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وسجلت إيرادات المصرف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 48% لتبلغ 6.7 مليار درهم إماراتي، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات. وتعتبر مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الحافز الرئيسي لنمو أعمال المصرف حيث حققت المجموعة أداءً متميزاً شهد ارتفاع صافي الأرباح إلى 2.0 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 77% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما واصلت المجموعة إثراء محفظة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين وتحسين إنتاجية قنواتها، ما أدى إلى تعزيز زخم مبيعات البطاقات المصرفية وتسجيل نمو في إجمالي التمويل بنسبة 11% على أساس سنوي. وساهم التركيز الاستراتيجي على تقديم تجارب متميزة للمتعاملين في توسيع قاعدة متعاملي المصرف بحوالي 157 ألف عميلاً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وعلى المستوى الرقمي، واصل المصرف تقديم أفضل القدرات الرقمية الرائدة في القطاع، كما حرص على إعادة تصميم تجربة المتعامل، وتمكين المتعاملين من إجراء المعاملات المصرفية في أي وقتٍ ومكان عبر قنواتهم الرقمية المفضلة.
وصرح الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "إنه لشرف كبير لنا في "أبوظبي الإسلامي" أن نحصل على جائزة "أفضل خدمات مصرفية إسلامية للأفراد" من مجلة "ذا ديجيتال بانكر". وتؤكد هذه الجائزة، على نجاح جهود أعضاء فريق عملنا وعملهم الجاد. كما تشير إلى أدائنا المالي القوي الذي سجلناه خلال العام الماضي. إن الفوز بهذه الجائزة، إلى جانب جوائز أخرى تم تكريم "أبوظبي الإسلامي" بها حديثًا، يشير إلى أن المصرف لا يتنافس على المستوى العالمي وحسب، بل قادر على تحقيق التفوق العالمي. وتحفزنا هذه الإنجازات على مواصلة تقديم خدمات مصرفية رفيعة المستوى وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي."
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد تم تكريمه في حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس" كأفضل مصرف في دولة الإمارات العربية للعام 2023، كما حصل على العديد من الجوائز في حفل توزيع جوائز "الشرق الأوسط للسندات والصكوك" لعام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، حصل المصرف على لقب "أفضل مصرف إسلامي لعام 2022" من مجلة "ذا بانكر". وتؤكد هذه الجوائز على المكانة الراسخة لمصرف أبوظبي الإسلامي كمؤسسة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. وخلال السنوات الأخيرة، قطع المصرف خطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي، حيث قدم خدمات مصرفية متقدمة ومبتكرة عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، لتلبية الاحتياجات المتطورة لمتعامليه.
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