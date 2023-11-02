بايدن يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة لإخراج الرهائن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأربعاء، أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر الفائت.



وكان مصدر إسرائيلي كشف أن تل أبيب مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.



وقال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن بلاده "مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات"، وفق ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" Politico.

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