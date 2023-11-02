بايدن يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة لإخراج الرهائن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأربعاء، أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر الفائت.
وكان مصدر إسرائيلي كشف أن تل أبيب مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وقال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن بلاده "مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات"، وفق ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" Politico.
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