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جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة

11/2/2023 1:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.


وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".


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