جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة

جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة
التاريخ
11/2/2023 1:15:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.
وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".
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