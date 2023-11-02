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سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا بغزة

11/2/2023 1:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد طفل، وأصيب فلسطينيان على الأقل، اليوم الخميس، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة.


وقالت مصادر، إن طائرات الاحتلال الحربي شنت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة فلسطينيين على الأقل.


وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشامي قرب مسجد السلام في حي الصبرة بغزة.


كما يواصل طيران الاحتلال الحربي قصفه بالتزامن مع القصف المدفعي، على منطقة تل الهوا جنوب غزة، وتحديدا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر.

وفا


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