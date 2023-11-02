جولة آسيوية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل بعد جولته الشرق أوسطية

أعلنت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء أنّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيجري الأسبوع المقبل جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند بعد جولة مصغّرة يعتزم القيام بها في نهاية هذا الأسبوع في الشرق الأوسط.

ومن المقرّر أن يسافر بلينكن إلى إسرائيل يوم الجمعة، ثم إلى الأردن في نهاية هذا الأسبوع، وذلك للبحث مجدّداً في الحرب المستعرة منذ ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحماس.

وبعد هذه الجولة الشرق أوسطية المصغّرة، يبدأ بلينكن جولته الآسيوية، بحسب ما أعلنت وزارته في بيان.

وقالت الوزارة إنّ بلينكن يعتزم خلال هذه الجولة حشد الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا وتعزيز مصالح الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة الصين.

وسيشارك الوزير الأمريكي في طوكيو يومي الاثنين والثلاثاء في اجتماع دول مجموعة السبع كما سيلتقي مسؤولين يابانيين.

أما في سيول التي سيزورها يومي الأربعاء والخميس، فسيبحث بلينكن بشكل رئيسي التحدّي الذي تشكّله كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك أسلحة نووية والتي تنامت مؤخراً علاقاتها مع روسيا، وفقاً للبيان.

وستكون هذه رحلته الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ 2021.

وتعمل سيول وواشنطن على تعزيز التعاون الدفاعي في ما بينهما في مواجهة التهديدات البالستية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

أما في محطّته الأخيرة في الهند التي يزورها في العاشر مننوفمبر، فسيشارك بلينكن برفقة زميله وزير الدفاع لويد أوستن في اجتماع مع نظيريهما الهنديين في إطار صيغة "2+2".

وعزّزت الولايات المتحدة علاقاتها مع شريكتها الهند في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخّراً إلى الولايات المتحدة.

لكنّ القطيعة التي حصلت مؤخراً بين الهند وكندا إثر مقتل زعيم انفصالي من السيخ في كندا، يمكن أن تلقي بظلالها على هذا الاجتماع.

وطالبت واشنطن نيودلهي بالتعاون في التحقيق.

وتدهورت العلاقات بين كندا والهند إثر تلميح أوتاوا إلى تورط نيودلهي في اغتيال المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار في هجوم مسلّح استهدفه في 18

يونيو في ضاحية ساري في فانكوفر، في اتهام سخّفته نيودلهي.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز