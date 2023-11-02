بعد بوليفيا وتشيلي وكولومبيا.. الأرجنتين تدين قصف إسرائيل مخيم جباليا في قطاع غزة

عبّرت الأرجنتين عن إدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف يومي الثلاثاء والأربعاء مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وأوقع في كل مرة عشرات القتلى المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إنّ "الأرجنتين تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر، وتعترف بحقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس. ومع ذلك، ما من شيء يبرّر انتهاك القانون الإنساني الدولي وواجب حماية السكّان المدنيّين".

وأضافت أنّها تدين "الهجوم الذي شنّته القوات الإسرائيلية على مخيّم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة".

وقصفت إسرائيل مخيّم جباليا للاجئين مرتين، الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء، وفي كل مرة خلّف القصف عشرات القتلى المدنيين وأضراراً مادية جسيمة، وفقاً لحركة "حماس" التي تسيطر على القطاع غزة.

وبرّرت إسرائيل الثلاثاء قصفها المخيّم بأنّها استهدفت فيه القيادي في حركة حماس إبراهيم البياري الذي أكّدت أنّه أحد المسؤولين عن الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة في 7 أكتوبر في إسرائيل وأشعل فتيل الحرب بين الطرفين.

وفي أميركا اللاتينية، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حين استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى الدولة العبرية، في خطوات اتّخذتها الدول الثلاث ردّاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى السكّان الفلسطينيين في قطاع غزة "بدون قيود وبشكل عاجل".

والأرجنتين هي موطن أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، حيث تضم هذه الجالية أكثر من 250 ألف شخص.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز