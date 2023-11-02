ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ يبقي الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.
وبحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل.
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