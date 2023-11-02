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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

11/2/2023 12:18:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ يبقي الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.

وبحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل.


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