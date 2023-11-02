قصف إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى القدس جنوب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوب غزة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف فلسطيني نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين باتوا مهددين بالقصف.



وكانت جمعية الهلال الأحمر أكدت سابقا، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.

وفا