قصف إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى القدس جنوب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوب غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف فلسطيني نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين باتوا مهددين بالقصف.
وكانت جمعية الهلال الأحمر أكدت سابقا، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.
وفا
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