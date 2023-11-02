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رسالة من مقاتلي حزب الله إلى المقاومة في غزة

11/2/2023 12:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان، الجناح العسكري لحزب الله رسالة من مقاتليها إلى المقاومة في قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة.


وجاء في الرسالة، : "إن بعضَ عزمنا خلف حدودِ فلسطين لاح، لنصرة الأقصى حملنا السلاح، والنصر موعدنا والصّبح قريب".


وقالت: "يا أهل المظلومية في غزّة الأبية، إنّ قتل أطفالكم ونسائكم وشبّانكم وشيوخكم لعظيم، وإنّ روح الصمود عندكم لأعظم، وهذه دماؤكم المقاوِمة تُغرق هذا الكيان الهرم، الذي لم يبق إلا بعضٌ من رمقه الأخير".


وأضافت المقاومة الإسلامية في رسالتها للمقاومة في فلسطين وعلى رأسها المقاومة في غزة "أنتم يا أبطال القضيّة والجهاد، وقوافل العزم والاستشهاد، لقد مرّغتُم أنف هذا الكيان الهشّ، وأريتُم العالم بحقّ أنّهم أوهن مِن بيت العنكبوت وأن التحرير باتَ قريبًا".


وأكدت المقاومة اللبنانية أن "يدنا معكم على الزّناد نقاتل عدوّ الله نصرةً لأقصانا ولأهلنا المستضعفين في فلسطين الحبيبة، فاضربوا منهم فوق الأعناق، واضربوا منهم كلَّ بنان وكونوا على يقينٍ أنّ شهداءكم وشهداءنا هم طريق القدس، حتّى يوم الفتح المبين".


ومن المقرر أن يلقي يوم الجمعة المقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كلمة، من المتوقع أن يكون بناؤها الأهم معركة طوفان الأقصى.

صفا


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