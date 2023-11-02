بقذيفتي الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".
ويأتي ذلك في ظل اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في الشمال الغربي لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق عدة أبرزها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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