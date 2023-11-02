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وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي

11/2/2023 12:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفى "فسنصل إلى الكارثة".


وناشد المتحدث "أصحاب الضمائر الحية" بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود.


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