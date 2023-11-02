وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفى "فسنصل إلى الكارثة".
وناشد المتحدث "أصحاب الضمائر الحية" بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود.
MENAFN02112023000208011052ID1107356454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.