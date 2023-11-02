قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية
التاريخ
11/2/2023 12:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم عقبة جبر في أريحا، ومنطقة رأس العين في نابلس، وقرية فقوعة شرق جنين.
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