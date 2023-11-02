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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية

11/2/2023 12:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.


وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم عقبة جبر في أريحا، ومنطقة رأس العين في نابلس، وقرية فقوعة شرق جنين.


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