الحوثي يعلن استهدافه إسرائيل بدفعة من الطائرات المسيّرة

الحوثي يعلن استهدافه إسرائيل بدفعة من الطائرات المسيّرة
التاريخ
11/2/2023 12:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أطلقت مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في إسرائيل.
وتعهد المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع بمواصلة تنفيذ الجماعة لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل بسبب التصعيد في غزة.
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