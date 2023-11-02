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الحوثي يعلن استهدافه إسرائيل بدفعة من الطائرات المسيّرة

11/2/2023 12:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أطلقت مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في إسرائيل.


وتعهد المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع بمواصلة تنفيذ الجماعة لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل بسبب التصعيد في غزة.


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