روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها في الدفاع عن النفس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لكونها دولة احتلال".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيبينزيا، أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
وأكد نيبينزيا دعوة بلاده إلى "وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".
ودعا المندوب الروسي إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين.
وشدد نيبينزيا على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لأنها دولة احتلال."
ولفت إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.
MENAFN02112023000208011052ID1107356451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.