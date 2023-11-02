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روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها في الدفاع عن النفس

11/2/2023 12:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لكونها دولة احتلال".


جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيبينزيا، أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.


وأكد نيبينزيا دعوة بلاده إلى "وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".


ودعا المندوب الروسي إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين.


وشدد نيبينزيا على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لأنها دولة احتلال."


ولفت إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.


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