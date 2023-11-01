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الكويت تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

11/1/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت فعاليات الدورة الـ 42 لـ «معرض الشارقة الدولي للكتاب» بمشاركة أكثر من ألفي ناشر من 108 دول بينها الكويت لعرض ما يزيد على 1.5 مليون عنوان في مختلف ميادين المعرفة.
وتتمثل المشاركة الكويتية في المعرض الذي افتتحه عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعدد من الجهات الحكومية ودور النشر الخاصة عبر إصدارات متنوعة.
وشدد ممثل المجلس الوطني خليفة الرباح، في تصريح لـ «كونا»، على حرص المجلس على المشاركة في المعرض الذي يحظى «برعاية واهتمام كبيرين من القيادة السياسية في الإمارة» ويعتبر «أحد أهم المعارض العالمية للكتاب».
وبين الرباح أهمية المشاركة الكويتية التي تأتي ضمن مساعي تعزيز العلاقات على المستويات الثقافية والأدبية والعلمية وفي إطار الاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن المجلس الوطني يشارك في الدورة الحالية بجميع إصداراته.
وأشار إلى أن معرض الشارقة الدولي «منصة مميزة» لعرض الإنتاج الكويتي في ميادين الثقافة والأدب، لافتا إلى أن الكتاب الكويتي يحظى بـ «إقبال كبير من جمهور المعرض» كما أن له «مكانة بارزة» على خريطة الثقافة العالمية.
وتشهد الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب تنظيم أكثر من 1700 فعالية متنوعة يشارك فيها 215 ضيفا من 69 دولة إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركا من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة كما تشارك كوريا الجنوبية بصفتها ضيف شرف الدورة.

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