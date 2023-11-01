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الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لإيقاف مجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين

11/1/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإيقاف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة خالد الصباح أمام الجمعية العامة تحت بند «مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان المعني بأنشطة المجلس».
وجدد الصباح إدانة الكويت الشديدة للممارسات الإجرامية والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أصبحت جلية أمام المجتمع الدولي، معتبرا تلك الممارسات انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إن الشعب الفلسطيني مازال يعاني ولفترة طويلة من الانتهاكات اللامحدودة وإقامة المستوطنات غير القانونية، مشددا على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة لإيقاف هذه المجازر.
وذكر الصباح في هذا الشأن أن الشعب الكويتي يعي بشاعة الاحتلال «حيث عانى خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990 من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات إنسانية تمس كرامة الإنسان»، مشيرا إلى أن البلاد تؤكد ضرورة الامتثال لجميع القوانين والأعراف الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني في الحروب والنزاعات المسلحة.
ولفت إلى أن الكويت تولي اهتماما بالغا نحو التصدي للتحديات التي تواجه العمل المتعدد الأطراف وفي مقدمة ذلك منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة لضمان تحقيق وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا حرص البلاد على مواصلة دورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
واعتبر الالتزام الوطني بمراعاة حقوق الإنسان مقياسا معاصرا لتقدم المجتمعات والدول، فيما أكد أن ميثاق الأمم المتحدة يؤدي دورا مهما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات ويدمج هذه المبادئ في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ولفت في هذا الصدد إلى بعض مواد دستور الكويت التي تنص على احترام حقوق الإنسان بجميع جوانبه اتساقا مع القوانين الدولية ذات الصلة بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن دستور البلاد يؤكد كذلك احترام حقوق الإنسان وصونها ويرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ويكفل لجميع فئات المجتمع الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والخدمات الاجتماعية.
في السياق، أكد الصباح أن الكويت تسهم بفاعلية في الجهود الإنسانية على الصعيد الدولي وفقا لمبادئ سياستها الخارجية التي تنص على السلام والأمن الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما تقدم المساعدة للجميع من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من دون أي تمييز في الدين أو العرق.
وعلى صعيد تمكين المرأة في المجتمع، قال إن ذلك «يشكل أولوية كبيرة لنا فلقد قامت الكويت على إنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة والأطفال حيث يضمن دستورنا المساواة بين الجنسين» مضيفا أن البلاد عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة بـ «سيداو».
وفي الختام، قال الملحق الديبلوماسي إن الكويت تؤكد أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان باعتبار السلام جزءا رئيسيا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لبناء عالم أكثر استدامة.

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