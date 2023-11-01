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الديوان الوطني لحقوق الإنسان نظم الدمج التعليمي وتحدياته بدار معرفي

11/1/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان الندوة الثانية حول «الدمج التعليمي وتحدياته» بدار معرفي بمنطقة الدسمة.
وأكدت مدير إدارة البحوث والدراسات عضو وأمين سر اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان عنان المطوع في تصريحات لـ «الأنباء» ان هذه الندوة تأتي في إطار جهود الديوان الوطني لحقوق الإنسان لترجمة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، وتنفيذا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها الكويت عام 2013.
وأوضحت ان الندوة تناولت تسليط الضوء على أبرز تحديات الدمج التعليمي بالكويت، وضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة وإزالة الحواجز المجتمعية والوظيفية والتعليمية، بما يكفل تعزيز اعتمادهم على أنفسهم ودمجهم في المجتمع.
ولفتت إلى انه تم خلال الندوة طرح التحديات التي تواجه الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر المعلمين وأولياء الأمور والكشف عن الصعوبات التي تواجههم بالمدارس الحكومية والخاصة، وصولا إلى التوصيات التي تساهم بنشر التوعية لأسر ذوي الإعاقة بأهمية وجدوى الدمج التعليمي، وإمداد مدارس الدمج بالكويت بالعديد من التجهيزات والوسائل التعليمية المناسبة لكافة الإعاقات لتسهيل دمج هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية وتهيئة البيئة الطبيعية التي لا تستثني أحدا، بدلا من حصرهم وعزلهم في بيئات غير داعمة لقدراتهم مما يسهل عليهم مستقبلا الدمج الوظيفي، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية بالبلاد.
حضر الندوة عضو مجلس الأمة النائب داود معرفي ود.يوسف الصقر عضو مجلس إدارة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء اللجنة وموظفو الديوان الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة نخبة من المختصين والمعنيين والأكاديميين لمشاركة تجاربهم وخبراتهم حول الدمج التعليمي وتحدياته في جميع الأصعدة.
وتحدث خلال الندوة وشارك فيها مدير مشروع جودة الدمج التعليمي في منطقة مبارك الكبير التعليمية بوزارة التربية سابقا د.عيسى الجاسم، وعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت - قسم الإدارة والتخطيط التربوي، ود.علي الأنصاري ود.ليلى قاسم رئيس اختصاصي علاج طبيعي بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، وعدد من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة لنقل تجاربهم ومقترحاتهم للمختصين.

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