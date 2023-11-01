Thursday, 02 November 2023 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر يواصل تقديم مساعداته الإنسانية للنازحين الفلسطينيين في غزة

11/1/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس ولليوم الـ 26 على التوالي تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للنازحين الفلسطينيين في عدد من المدارس التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة أحمد أبودية، في تصريح لـ «كونا» إن الفرق المتطوعة الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي وزعت المساعدات الإغاثية والوجبات الساخنة والخبز والتمر إلى جانب مواد الإغاثة الطبية ومن بينها المستلزمات الخاصة بالخدمات الطبية.
وأضاف أبودية أن الفرق المتطوعة وزعت كذلك المساعدات على المناطق الشمالية لقطاع غزة ومدينة غزة رغم الصعوبات والنقص الشديد في الوقود المشغل للمخابز والدقيق وانقطاع الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى عجزها عن الوصول إلى المحافظات الجنوبية للتوغل البري وخطورة الأوضاع في التنقل عبر المحافظات في القطاع.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 8796 شهيدا و22219 مصابا وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع.

MENAFN01112023000130011022ID1107355807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث