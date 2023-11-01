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الكهرباء تطبيق الدوام المرن ينتظر انتهاء برمجة النظام المتكامل من الديوان

11/1/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة تسعى إلى تطبيق النظام المرن وتنتظر من ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من برمجة نظامها المتكامل حتى يتسنى لها تطبيق الاقتراح الذي اقترحته الوزارة منذ فترة على الديوان.
وقالت المصادر إن ما يؤخر تطبيق هذا النظام وجود إشكالية لدى «الديوان» في كيفية احتساب مدة الإذن المسبق الذي يمنح للموظفين في بعض الأوقات، مبينة أنه وبسبب هذه الإشكالية لم تتمكن الوزارة حتى الآن من تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها الذين يفوق عددهم 35 ألف موظف.
وأوضحت أنه سبق للوزارة وأن خاطبت «الخدمة المدنية» بشأن نظام الدوام المرن الذي ترغب في تطبيقه لموظفيها، لافتة إلى ان الوزارة ارتأت تخصيص ساعة واحدة مرنة لموظفيها خلال الفترة من السابعة إلى الثامنة صباحا مع فترة السماح المقدرة بنصف الساعة وما زالت الوزارة تنتظر رد «الديوان» للبدء في التطبيق.
وقالت إن مسؤولي الوزارة المعنيين بتطبيق الدوام المرن يواجهون ضغوطا كبيرة من موظفي الوزارة لتأخرها في تطبيق الدوام المرن كي يستفيدوا من الساعة المرنة التي حددتها الوزارة، مبينة أن التقصير ليست مسؤولية الوزارة التي ترغب في تطبيق الدوام المرن سريعا رلا ان ما يعطلها التأخر في برمجة أنظمة «الديوان».
.. إجراء صيانة يضعف المياه
عن 16 منطقة اليوم لمدة 18 ساعة
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن القيام ببعض الأعمال في الشبكة المائية، حيث سيتم إجراء صيانة طارئة بمحطة ضخ مياه الشعيبة وأبراج ميناء عبدالله اليوم الخميس
2 الجاري من الساعة 6:00 مساء ولمدة 18 ساعة، مما يترتب عليه ضعف المياه العذبة في المناطق التالية: الشعيبة الصناعية، الفحيحيل، جنوب الصباحية، المنقف، أبوحليفة، المهبولة، الفنطاس، أبوالحصانية، الفنيطيس، المسيلة، الرميثية، سلوى، الجابرية، بيان، مشرف، ميدان حولي.
وشكرت الوزارة العملاء على تعاونهم أثناء فترة الأعمال، وفي حال حدوث انقطاع للمياه الاتصال بمركز الاتصال الموحد: 152.

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