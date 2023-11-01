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القصر تسهم بـ 300 ألف دينار لدعم برامج تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل

11/1/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، دشنت جمعية البناء البشري مؤخرا الدفعة الخامسة من مبادرة «شركاء لتوظيفهم» لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام 2023-2024.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصر عن تبرعها بمبلغ 300 ألف دينار لتمويل أنشطة وفعاليات الجمعية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة للالتحاق بسوق العمل والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية. وقالت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية وممثل مدير عام الهيئة تماضر العمر ان المبادرة تستهدف الارتقاء بحياة فئات الرعاية الاجتماعية ولاسيما ذوي الإعاقة، وتؤكد اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بدمج أبنائنا من ذوي الاعاقة في مختلف المجالات. وأوضحت العمر في كلمتها أن مساهمة الهيئة جاءت من حسابات الأثلاث الخيرية التي تديرها في إطار حرصها على مواصلة دورها الاجتماعي والإنساني عبر دعم الأنشطة والبرامج والمبـــادرات والمشاريـــع الاجتماعية والإنسانيــــة التي تستهدف تطويــــر وتنمية المجتمع بمختلـــف فئاته وشرائحه، مؤكدة أن الحرص على دعم المبادرات الاجتماعية يعكس سياسة الدولة وموقف قيادتها وشعبها الحريص دائما على دعم العمل الخيري والانساني.
من جهتها، أشارت مراقب الأثلاث الخيرية في الهيئة العامة لشؤون القصر بشاير العيدان أن المبادرة تأتي ضمن الخطط والبرامج والمشاريع الخيرية التي تنظمها الهيئة سنويا للأثلاث الخيرية المشمولة برعايتها، والتي تحرص من خلالها على دعم المشاريع الإنسانية والتعليمية والصحية داخل الكويت.

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