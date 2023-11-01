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النجاة وصلنا لكفالة 2000 يتيم فلسطيني

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت مبادرة «كفالة أيتام فلسطين» التي طرحتها جمعية النجاة الخيرية يوم الجمعة الماضي إقبالا مميزا من أهل الخير داخل الكويت وخارجها، حيث نجحت في كفالة 2000 يتيم فلسطيني حتى الآن، وحققت تبرعات تجاوزت 350 ألف دينار.
وقال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والاعـــلام والبرامــــــج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب إن الكويت منذ بداية الأزمة تحركت بشكل سريع حكومة وشعبا لإغاثة أهلنا في فلسطين، وهذا حق وواجب. وأشار إلى أن جمعية النجاة قامت بالعمل على خطين متوازيين، الأول هو الإغاثة العاجلة حيث أطلقت حملة «لأجل فلسطين» لتوفير المواد الغذائية والطبية والإيواء للمتضررين في قطاع غزة، وبلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن 36 ألف شخص، والخط الثاني هو التعامل مع الآثار المترتبة على الأحداث الحالية ومنها العدد الكبير من الأيتام الذين يحتاجون إلى رعاية في الفترة المقبلة، فأطلقت الجمعية مبادرة كفالة أيتام فلسطين.

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