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الأستاد التقى قياديي الأشغال واطلع على استعدادات الوزارة لموسم الأمطار

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال بالوكالة د.جاسم الاستاد، التقى أمس قياديي وزارة الاشغال العامة وتابع أعمال القطاعات في الوزارة.
وأضافت المصادر أن الاستاد اطلع على استعدادات الوزارة لموسم الأمطار الحالي.
ومن المتوقع أن يلتقي الوزير قياديي القطاعات بالوزارة لمتابعة إنجازات كل قطاع على حدة والتعرف على التحديات التي تعرقل تحقيق الأعمال والإنجازات والوقوف على مكامن الخلل والعمل على حلها.

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