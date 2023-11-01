الأستاد التقى قياديي الأشغال واطلع على استعدادات الوزارة لموسم الأمطار

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال بالوكالة د.جاسم الاستاد، التقى أمس قياديي وزارة الاشغال العامة وتابع أعمال القطاعات في الوزارة.
وأضافت المصادر أن الاستاد اطلع على استعدادات الوزارة لموسم الأمطار الحالي.
ومن المتوقع أن يلتقي الوزير قياديي القطاعات بالوزارة لمتابعة إنجازات كل قطاع على حدة والتعرف على التحديات التي تعرقل تحقيق الأعمال والإنجازات والوقوف على مكامن الخلل والعمل على حلها.
MENAFN01112023000130011022ID1107355803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.