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بالفيديو أفق الصحراء يعزز درجة الجاهزية لوحدات الجيش

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذ الجيش الكويتي ممثلا بالقوات البرية والجوية وبمشاركة لواء المغاوير/25 فعاليات تمرين «أفق الصحراء»، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري وعدد من كبار قادة الجيش.
ويأتي التمرين ترجمة لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والتي أكد عليها خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الدفاع العسكري الاثنين الماضي والداعية إلى تعزيز ورفع درجة الجاهزية والاستعداد ومستوى الكفاءة لعموم وحدات الجيش الكويتي وذلك في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تشهدها الأوضاع الإقليمية.
هذا، وقد شاركت في تمرين «أفق الصحراء» الذي شهد تطبيقا عمليا بالذخيرة الحية كتيبة الاستطلاع/4 من القوة البرية، وطائرات F/18 وطائرات الأباتشي للاسناد والجهد الجوي، وسرية الاقتحام من لواء المغاوير/25، ويهدف هذا التمرين الذي يحاكي سيناريوهات بيئة العمليات المعقدة وغير المتماثلة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات العسكرية.

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