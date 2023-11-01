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قوة الواجب تتوجه إلى السعودية للمشاركة في تمرين رماية الخليج 2023

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) غادرت قوة الواجب التابعة للقوة البرية البلاد عبر منفذ السالمي للمشاركة في تمرين «رماية الخليج 2023» بنسخته الثانية الذي سينفذ في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يستمر حتى 17 الجاري.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن التمرين المشترك الذي عقدت نسخته الأولى في نوفمبر 2021 بالكويت، ينفذ بتشكيلات متمثلة من القوة البرية الكويتية والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة «سبارتن» من القوات البرية الأميركية. وذكرت أن المشاركة في هذا التمرين تأتي ضمن إطار التعاون المشترك وتعزيزا للعمل الجماعي ورفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقوات المشاركة.

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