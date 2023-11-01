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40 طنا مساعدات و4 سيارات إسعاف حملتها الطائرة الـ 10 من جسر إغاثة غزة

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح أمس الأربعاء الطائرة العاشرة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة، وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية و4 سيارات إسعاف.
وتأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية، وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

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