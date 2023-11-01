غرفة التجارة تستذكر مآثر الكويت بدعم النضال الفلسطيني طابع دعم العمل الفدائي بدأ العمل به بداية يناير 1970

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت بيانا عنونته «فلسطين في عيون الكويتيين.. من مآثر الكويت في دعم نضال شعبنا في فلسطين»، تحدثت فيه عن الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية منذ بداياتها.
وقالت الغرفة في البيان: في نوفمبر 1968، استضافت الكويت المؤتمر الرابع عشر لغرف التجارة والصناعة العربية، الذي كانت من أهم توصياته قيام الغرف العربية بدعم العمل الفدائي الفلسطيني.
وأضافت: وبالفعل أقرت الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة الكويت، المنعقدة يوم 14 ديسمبر 1968، توصية مجلس الإدارة بإصدار طابع مالي خاص يلصق على المعاملات الصادرة عن الغرفة ويخصص ريعه الى «الفدائيين المقاتلين على بطاح فلسطين في سبيل استرداد كرامة العرب واستعادة أرضهم السليبة». وتابع البيان: إثر ذلك، أجرت الغرفة الاتصالات اللازمة مع الجهات الرسمية في الدولة، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء، بموجب كتابه رقم (8/ 550 – 927) الصادر في 3 أغسطس 1969. وبعد تصميم فئات الطوابع المختلفة، وإنجاز طباعتها في الباكستان، جرى إصدارها وبدأ العمل في إلصاقها على معاملات الغرفة يوم الأول من يناير 1970.
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