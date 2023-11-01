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غرفة التجارة تستذكر مآثر الكويت بدعم النضال الفلسطيني طابع دعم العمل الفدائي بدأ العمل به بداية يناير 1970

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت بيانا عنونته «فلسطين في عيون الكويتيين.. من مآثر الكويت في دعم نضال شعبنا في فلسطين»، تحدثت فيه عن الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية منذ بداياتها.
وقالت الغرفة في البيان: في نوفمبر 1968، استضافت الكويت المؤتمر الرابع عشر لغرف التجارة والصناعة العربية، الذي كانت من أهم توصياته قيام الغرف العربية بدعم العمل الفدائي الفلسطيني.
وأضافت: وبالفعل أقرت الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة الكويت، المنعقدة يوم 14 ديسمبر 1968، توصية مجلس الإدارة بإصدار طابع مالي خاص يلصق على المعاملات الصادرة عن الغرفة ويخصص ريعه الى «الفدائيين المقاتلين على بطاح فلسطين في سبيل استرداد كرامة العرب واستعادة أرضهم السليبة». وتابع البيان: إثر ذلك، أجرت الغرفة الاتصالات اللازمة مع الجهات الرسمية في الدولة، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء، بموجب كتابه رقم (8/ 550 – 927) الصادر في 3 أغسطس 1969. وبعد تصميم فئات الطوابع المختلفة، وإنجاز طباعتها في الباكستان، جرى إصدارها وبدأ العمل في إلصاقها على معاملات الغرفة يوم الأول من يناير 1970.

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