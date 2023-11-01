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محافظ حولي دور مهم للتطوع في عكس صورة التكافل المجتمعي

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد محافظ حولي ومحـافـــظ العاصـمــة بالوكالة علي الأصفـــر على أهمية الدور البارز للمتطوعين في الكويت لما يعكسه من قيم وأخلاق أهل الكويت في تطبيق مفهوم التكافل المجتمعي.
جاء ذلك خلال استقبال الأصفر لرئيس فريق «بوجراح يغير» التطوعي يوسف أحمد العمران في ديوان عام المحافظة.
كما أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة على دعم المحافظة لمثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى بث روح العطاء والتطوع بين ساكني المناطق وشعورهم بالمسؤولية تجاه المرافق الخدمية في مناطقهم.
هذا، وأثنى على هذه الجهود الطيبة، متقدما بالشكر الجزيل لفريق «بوجراح يغير» وكل القائمين عليه من أعضاء ومتطوعين على ما قدموه لأجل وطننا العزيز، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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