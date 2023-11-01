محافظ حولي دور مهم للتطوع في عكس صورة التكافل المجتمعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد محافظ حولي ومحـافـــظ العاصـمــة بالوكالة علي الأصفـــر على أهمية الدور البارز للمتطوعين في الكويت لما يعكسه من قيم وأخلاق أهل الكويت في تطبيق مفهوم التكافل المجتمعي.
جاء ذلك خلال استقبال الأصفر لرئيس فريق «بوجراح يغير» التطوعي يوسف أحمد العمران في ديوان عام المحافظة.
كما أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة على دعم المحافظة لمثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى بث روح العطاء والتطوع بين ساكني المناطق وشعورهم بالمسؤولية تجاه المرافق الخدمية في مناطقهم.
هذا، وأثنى على هذه الجهود الطيبة، متقدما بالشكر الجزيل لفريق «بوجراح يغير» وكل القائمين عليه من أعضاء ومتطوعين على ما قدموه لأجل وطننا العزيز، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
MENAFN01112023000130011022ID1107355798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.