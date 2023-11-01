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السكنية تستدعي 318 مواطنا للدفعة الأولى لقسائم جنوب سعد العبدالله N4

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 318 قسيمه بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 15/10/2002 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس والأحد 5 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6 الجاري واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 8 نوفمبر.
واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وأشارت الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 6/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.


وفيما يلي الأسماء :

0001

خالد عبدالله سالم الوليد

0002

خديجه جاسم عبدالله
العصفور

0003

سلطان سعدون دعيج الركيبى

0004

حمد صالح حسين صالح

0005

ضيدان دغيم شافى علوش

0006

مشاري
محمد
سعد الجناع

0007

محمد سلمان سعيدان الجميلي

0008

فيصل راشد محمد العازمي

0009

بدر خالد سويد عباس

0010

فايز مبارك سعد العازمي

0011

مطلق محمد مطلق العازمى

0012

نصرالله بدر ابراهيم النصرالله

0013

خالد مشعان حمد حمود المشعان

0014

جابر كريدي فهد السبيعي

0015

علي محمد هجاج داهوم

0016

سلمان على مجبل ادويهيس

0017

فاضل حمزه عباس
البلوشى

0018

علي لهاوه مرتع العازمي

0019

احمد عبدالرحمن احمد السعد المنيفي

0020

يوسف منشر عيد العصيمي

0021

محمد سعد محمد
الشريف

0022

عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0023

عادل سعد درنكس العازمى

0024

عبدالله نجم عبدالحسين على

0025

طلال احمد حسين الهولى

0026

مشارى عبدالسلام محمد
العوضى

0027

محمد مجيبل ليلى
العنزى

0028

محمد حمود ضويحي
السعيدي

0029

عبدالرزاق فلاح فارس البصمان

0030

محمد عيسى عبداللطيف
المسلم

0031

احمد عبيدان مرثع حمدان الصواغ

0032

طلال عايش مفلح العازمى

0033

حمد حمود محمد لعليثه

0034

مسلط محمد عبيد العتيبى

0035

محمد ناهى حسين هزاع

0036

راشد نومان مريزيق سيف العازمي

0037

سالم محمد فلاح العجمي

0038

عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم المسيطير

0039

بدر عبدالهادى كلاب
العازمى

0040

راشد محمد هرماس
العازمى

0041

ناصر رجعان جديع العازمي

0042

مطلق مضحى سلمان الهبيده

0043

سعد فلاح سعد الرشيدى

0044

طلال سعود غالى زويد

0045

فهد حسين فهد العجمى

0046

فرحان نومان حويل العازمي

0047

نايف ثنيان جاسم العثمان

0048

نايف مسيهيج مفرج الدلمانى

0049

مشعل مسلم فهد المويزري

0050

احمد ايوب يوسف مال الله

0051

محمد فالح مجبل الزويد

0052

مساعد عبدالله عبدالهادى
الجويسرى

0053

مشعل مطلق سعد العازمى

0054

عدنان صقر عبدالكريم الصقر

0055

حمود سعود مسعد القهيدي المطيري

0056

محمد يعقوب محمد الحاتم

0057

فارس فرزان فارس القحطاني

0058

سامى راشد محمد العازمى

0059

بدر سالم براك الصواغ

0060

سيف محمد سيف
البذالى

0061

فهد حمود فليح
العازمى

0062

عادل طلق سعد العازمي

0063

احمد ناجح شويرب العجمى

0064

خالد فارس محبوب الرشيدي

0065

وليد سعود هويل العضيله

0066

مرزوق براك مرزوق الصعفاك العازمي

0067

عبدالله مصبح سعد العازمى

0068

فراس محمد شيخان الفارسى

0069

صلاح خالد مرزوق العازمي

0070

محمد سعد براك
العازمى

0071

يوسف جواد ابو القاسم عبدالرسول

0072

فيصل راشد محمد حبروت

0073

سليم نواف سليم سرور

0074

فيصل حميد صحن العازمي

0075

بدر عبدالله سعيد العازمي

0076

ثامر عوض راشد االمهيميل

0077

فهد محمد حباب الرشيدي

0078

فيصل سعد ثامر العازمي

0079

احمد مسحل مسفر دغيليب

0080

عبدالرحمن سالم سليم المقيحط

0081

مبارك خلف ناصر العازمى

0082

مبارك محمد مبارك الجريب

0083

عامر حمد ناصر الصويان

0084

مشعل مفرح على
الشمري

0085

مشعل شريده جمعان اشحيتاوي

0086

مجبل مطير مجبل الرشيدى

0087

فواز عبيد زويد المطيرى

0088

سلمان سالم مطلق
المطيرى

0089

باسل نهار حمد المكراد

0090

فايز فالح مناور العازمي

0091

ناصر محمد مانع العجمى

0092

عادل سعد خشمان العازمي

0093

فواز عيد غايب الرشيدي

0094

محمد مبارك حفيض العجمي

0095

وليد خالد فالح سعود

0096

عادل جمعان حمد
المرزوق

0097

على مبارك فارس المعصب

0098

محمد مانع حسن العجمى

0099

جابر رشيد ناصر العازمى

0100

عمار صالح حسن الوزان

0101

محمد ضحوى خلف المطيري

0102

فيصل سعد عواد العازمى

0103

يوسف دخيل فلاح
الرشيدى

0104

بدر خلف فضل المطيرى

0105

غازي مطلق عايد المطيري

0106

عبدالمحسن بركه سندي الرشيدي

0107

انور راشد بليق العازمى

0108

نواف سعود علي العنزي

0109

اسامه محمد كليش البريكي

0110

احمد جهران محمد العازمي

0111

بندر ابراهيم فهد العتيبي

0112

محمد مبارك ناصر عريم مبارك

0113

علي خالد فالح سعود

0114

مشعل سيف محمد العتيبى

0115

على ذعار فهيد فهاد

0116

حسين مطلق عايد المطيرى

0117

حسن سعود عبيد شلوان العجمى

0118

حمد مداد سمرى العازمى

0119

طلال عامر سالم العميره

0120

فارس محمد شلهوب المطيري

0121

غازى سليمان عبدالله المطيرى

0122

محمد جواد عبدالوهاب العوض

0123

طلال عبدالهادى محمد الجبعه

0124

محمد سعود رجعان العازمي

0125

سعود عبدالمانع فهد
العجمى

0126

عبدالحكيم فهاد محمد الضفيري

0127

فيصل طلق علي العازمي

0128

فهد عبدالرحمن احمد
الكندرى

0129

مشعل محمد مضحي الرشيدي

0130

عبدالله قبلان علي شلهوب

0131

محمود محمد رجا
الرشيدى

0132

مشعل مفلح دخيل العازمي

0133

عادل مجبل مطلق العازمي

0134

فواز رشود سعيد الجسار

0135

عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي

0136

بدر خالد عواض القصاص

0137

حزام راشد خصيوى
العتيبى

0138

رشيد فلاح سرور المويزري

0139

مشعل طلق فلاح العازمي

0140

ناصر خلف رفاعي العازمي

0141

محمد محسن بطي العجمي

0142

فهد شبيب محمد المرجي

0143

فيصل خميس كليب العازمي

0144

وسام ناصر فهد وسام العازمي

0145

بدر فهد كرموط الطشه

0146

فلاح سالم سليمان المطيرى

0147

احمد حسين عبدالله تقي

0148

نواف سعد سيف
العازمى

0149

على خليفه اجليغم
العازمي

0150

منادي فهد فلاح الراجحي

0151

ناصر عالي شالح المطيري

0152

فيصل مهنا فيصل العتيبي

0153

جابر محمد سعود ريحان

0154

سالم على سالم المزين

0155

سعد زيد صالح العازمي

0156

مضحي مفرح مبارك العجمي

0157

انور خليفه عبدالله الهران

0158

فهد فالح مفلح العازمى

0159

نواف خميس كليب العازمي

0160

خالد وليد فهد العبدالجادر

0161

فدعوس فهد فدعوس العجمى

0162

احمد مصطفي عبد علي الجدي

0163

يوسف شعار المطيري

0164

جابر حجاب شلاش العنزي

0165

باسل ماشع مطلق المطيري

0166

فهد علي حسين العبدالمحسن

0167

منصور محمد سالم محسن العجمى

0168

عمران عبدالله على
الحداد

0169

سعد مطر ذعار
مشرف

0170

سعود علي شبيب السهلي

0171

محمد سعد زنيفر العازمي

0172

محمد عياد بليهيد سفر العازمي

0173

مبارك سالم سند بين الدمام

0174

عمر محمد مصلح المطيري

0175

براك مبارك صياح العتيبي

0176

عبدالعزيز عبدالله خالد الديحاني

0177

احمد سعد فرج العازمي

0178

علي محمد علي الحمود الريامي

0179

ناصر عويد عواد الزامل

0180

خالد مطلق فرحان العازمي

0181

نواف رجعان سعد
الجويسرى

0182

سالم سعود عبيد العازمي

0183

احمد حمود غنيم الصويلح

0184

سعد فهد فهاد العازمى

0185

سعد دغيم سلمان المطيري

0186

نادر مرزوق مرضى العازمي

0187

فهد فلاح سعد العازمى

0188

صلاح مساعد فلاح العازمى

0189

يوسف مزعل عبدالله العتيبي

0190

نواف بدر نايف المطيري

0191

عبدالله حميد عبدالله العلى

0192

احمد عبيد مبارك العازمى

0193

عيد سعود علي عيد العازمي

0194

سعد مفلح سعد العازمي

0195

عيسى حامد مضحى الرشيدي

0196

جمال على عيد عترش

0197

سعد سعود عبدالهادى النجدى

0198

فيصل منصور عبدالله الدوسرى

0199

احمد مطلق حزام نهار

0200

مبارك زيد مبارك العرو المطيرى

0201

ابراهيم على محمود الخليل

0202

نايف سعد نافل العازمي

0203

سعيد عوض صنت المطيرى

0204

عبدالعزيز حمود مرزوق هداب

0205

عادل جواد حمد الشمرى

0206

زامل عبدالله راشد الفجى

0207

عبدالرحمن نافل ظاهر العازمى

0208

محمد عبدالله جزاع العتيبي

0209

عبدالله سعد ندا الجالي

0210

خالد عنيزان ناصر العجمي

0211

عامر عوض عامر العتيبي

0212

سعد مبارك عامر العازمى

0213

ناصر بدر عايض العازمى

0214

عبدالرحيم عايش مرزوق الجويسري

0215

عادل حمود مطلق العازمى

0216

منصور خالد سعد سعود الربعي

0217

سعد حمد محمد العازمي

0218

فيصل سيد محمد حميد القلاف

0219

مساعد فلاح سعد غريب

0220

سعد مرزوق سعد غريب

0221

صلاح سعود سالم العازمى

0222

فيصل مساعد محمد غريب

0223

مشعل مطلق عبدالله المطيرى

0224

عبدالرحمن محمد عواد العنزى

0225

مسفر فهد سالم الحيان

0226

عبدالمحسن بجاد هادى العتيبي

0227

حسن جمال عيسى بلوشى

0228

مشارى على عيد عترش

0229

فيصل مسعود دمشق العجمى

0230

محمد سعد راضى
العازمى

0231

بركه على بركه الجسار

0232

مرزوق براك مرزوق مبارك

0233

احمد مصبح سعد العازمى

0234

فيصل متعب عبدالله الرشيدى

0235

حامد مناور غنيم العازمى

0236

محمد ناصر مجبل المطيري

0237

فهيد سعد حسين
العجمي

0238

فلاح خالد عوض
العازمى

0239

ماجد جهيم غازي المطيري

0240

بدر سلطان عامر
العجمى

0241

احمد صالح محمد الغانم

0242

فيصل سعيد طلق الحضيري

0243

شبيب فهاد حمد العازمي

0244

فلاح فهد فلاح المرشاد

0245

حسن سلمان سعد محمد العجمى

0246

جاسم منيع فهد الرشيدى

0247

وليد موسى احمد الراشد

0248

عبدالعزيز مران رجيبان
الحربي

0249

جابر مطلق سعد
العازمى

0250

مفلح عيد مفلح فالح الرشيدى

0251

ناصر مطلق حنيضل
الدجينى

0252

حمدان محمد ابراهيم العجمى

0253

بدر هادى قضيان العازمي

0254

فاضل محمد مبارك العجمي

0255

عبدالله عمير طبلان الرشيدى

0256

بدر نبهان راشد السبيت العازمي

0257

فهد احمد عبداللطيف الفهد

0258

محمد هيف راشد الصغير

0259

محمد فاضل طالب العجمى

0260

محمد عبدالله محمد المشوح

0261

صلاح عبدالله عبدالهادي الجويسري

0262

عثمان نايف هملول العتيبي

0263

نواف فالح مبارك
الرشيدي

0264

محمد خزعل عوده
الفضلى

0265

مبارك حسن عامر الجعيدى

0266

نواف محمد علوش
العازمى

0267

رفاعى نحيان فهيد
العجمى

0268

ضاوى براك صياح العتيبى

0269

عبدالله حافظ ناصر مسيعيد

0270

عبدالله فهيد دمشق العجمي

0271

مشاري نايف سلمان المطيري

0272

محمد جعيثن سحلي الجوزاني

0273

فهد مبارك ماطر العازمى

0274

محمد عامر محمد الجعيدى

0275

متعب سعود نفاع
الرشيدى

0276

زيد عباس زيد العتيبي

0277

سالم على سالم الجعيديه

0278

مشارى على سالم الجعيديه

0279

ناصر على حمران
العازمى

0280

ياسر احمد ناصر محيسن

0281

مشارى خالد سعود
الهاجرى

0282

فهد مهدي سالم العجمي

0283

احمد فايح جهز العتيبي

0284

فهد حمود حران الحربى

0285

محمد ضحوى دخنان الغريبه

0286

فهد سعود عبدالله
السبيتي

0287

خالد محمد ناصر العجمى

0288

مبارك راشد فالح
العازمى

0289

مشعل فهيد حويد
الديحانى

0290

محمد فلاح سيف
العازمى

0291

محمد عسيم محمد العجمي

0292

خالد صالح سالم العجمي

0293

غازى نايف مطلق
العتيبى

0294

منصور محمد فلاح
العجمي

0295

مشعل اسماعيل بلال الخميس

0296

سالم فلاح سالم عزام العازمى

0297

سامى جدى خالد العتيبى

0298

فواز حمود سارى المطيري

0299

خالد سعد مظهور العازمي

0300

بندر فهد عايض الرشيدي

0301

علي راشد زويد المطيري

0302

مشعل حمود شجاع
العتيبى

0303

مشعل عايض مهدي العجمي

0304

عبدالله محمد ظاهر
العازمى

0305

خالد زيد فلاح الرشيدى

0306

مصعب محمد يوسف الانصاري

0307

مبارك سعد نافل العازمي

0308

عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان

0309

فهد حسن خميس الشويعر

0310

ناصر عبدالله عوض المويزري

0311

فهد حنيضل بداح
العنزى

0312

على عبدالله ماضى الخميس

0313

مشعل سالم عبدالله الجميعه

0314

فهد مطلق حسين العازمي

0315

مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي

0316

عبدالكريم محمد عبدالله الرشيدي

0317

عبدالعزيز سعود عبدالله البواردي

0318

غازي ساير مجبل المطيري

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