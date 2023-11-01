السكنية تستدعي 318 مواطنا للدفعة الأولى لقسائم جنوب سعد العبدالله N4

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 318 قسيمه بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 15/10/2002 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس والأحد 5 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6 الجاري واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 8 نوفمبر.
واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وأشارت الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 6/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الأسماء :
0001
خالد عبدالله سالم الوليد
0002
خديجه جاسم عبدالله
العصفور
0003
سلطان سعدون دعيج الركيبى
0004
حمد صالح حسين صالح
0005
ضيدان دغيم شافى علوش
0006
مشاري
محمد
سعد الجناع
0007
محمد سلمان سعيدان الجميلي
0008
فيصل راشد محمد العازمي
0009
بدر خالد سويد عباس
0010
فايز مبارك سعد العازمي
0011
مطلق محمد مطلق العازمى
0012
نصرالله بدر ابراهيم النصرالله
0013
خالد مشعان حمد حمود المشعان
0014
جابر كريدي فهد السبيعي
0015
علي محمد هجاج داهوم
0016
سلمان على مجبل ادويهيس
0017
فاضل حمزه عباس
البلوشى
0018
علي لهاوه مرتع العازمي
0019
احمد عبدالرحمن احمد السعد المنيفي
0020
يوسف منشر عيد العصيمي
0021
محمد سعد محمد
الشريف
0022
عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي
0023
عادل سعد درنكس العازمى
0024
عبدالله نجم عبدالحسين على
0025
طلال احمد حسين الهولى
0026
مشارى عبدالسلام محمد
العوضى
0027
محمد مجيبل ليلى
العنزى
0028
محمد حمود ضويحي
السعيدي
0029
عبدالرزاق فلاح فارس البصمان
0030
محمد عيسى عبداللطيف
المسلم
0031
احمد عبيدان مرثع حمدان الصواغ
0032
طلال عايش مفلح العازمى
0033
حمد حمود محمد لعليثه
0034
مسلط محمد عبيد العتيبى
0035
محمد ناهى حسين هزاع
0036
راشد نومان مريزيق سيف العازمي
0037
سالم محمد فلاح العجمي
0038
عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم المسيطير
0039
بدر عبدالهادى كلاب
العازمى
0040
راشد محمد هرماس
العازمى
0041
ناصر رجعان جديع العازمي
0042
مطلق مضحى سلمان الهبيده
0043
سعد فلاح سعد الرشيدى
0044
طلال سعود غالى زويد
0045
فهد حسين فهد العجمى
0046
فرحان نومان حويل العازمي
0047
نايف ثنيان جاسم العثمان
0048
نايف مسيهيج مفرج الدلمانى
0049
مشعل مسلم فهد المويزري
0050
احمد ايوب يوسف مال الله
0051
محمد فالح مجبل الزويد
0052
مساعد عبدالله عبدالهادى
الجويسرى
0053
مشعل مطلق سعد العازمى
0054
عدنان صقر عبدالكريم الصقر
0055
حمود سعود مسعد القهيدي المطيري
0056
محمد يعقوب محمد الحاتم
0057
فارس فرزان فارس القحطاني
0058
سامى راشد محمد العازمى
0059
بدر سالم براك الصواغ
0060
سيف محمد سيف
البذالى
0061
فهد حمود فليح
العازمى
0062
عادل طلق سعد العازمي
0063
احمد ناجح شويرب العجمى
0064
خالد فارس محبوب الرشيدي
0065
وليد سعود هويل العضيله
0066
مرزوق براك مرزوق الصعفاك العازمي
0067
عبدالله مصبح سعد العازمى
0068
فراس محمد شيخان الفارسى
0069
صلاح خالد مرزوق العازمي
0070
محمد سعد براك
العازمى
0071
يوسف جواد ابو القاسم عبدالرسول
0072
فيصل راشد محمد حبروت
0073
سليم نواف سليم سرور
0074
فيصل حميد صحن العازمي
0075
بدر عبدالله سعيد العازمي
0076
ثامر عوض راشد االمهيميل
0077
فهد محمد حباب الرشيدي
0078
فيصل سعد ثامر العازمي
0079
احمد مسحل مسفر دغيليب
0080
عبدالرحمن سالم سليم المقيحط
0081
مبارك خلف ناصر العازمى
0082
مبارك محمد مبارك الجريب
0083
عامر حمد ناصر الصويان
0084
مشعل مفرح على
الشمري
0085
مشعل شريده جمعان اشحيتاوي
0086
مجبل مطير مجبل الرشيدى
0087
فواز عبيد زويد المطيرى
0088
سلمان سالم مطلق
المطيرى
0089
باسل نهار حمد المكراد
0090
فايز فالح مناور العازمي
0091
ناصر محمد مانع العجمى
0092
عادل سعد خشمان العازمي
0093
فواز عيد غايب الرشيدي
0094
محمد مبارك حفيض العجمي
0095
وليد خالد فالح سعود
0096
عادل جمعان حمد
المرزوق
0097
على مبارك فارس المعصب
0098
محمد مانع حسن العجمى
0099
جابر رشيد ناصر العازمى
0100
عمار صالح حسن الوزان
0101
محمد ضحوى خلف المطيري
0102
فيصل سعد عواد العازمى
0103
يوسف دخيل فلاح
الرشيدى
0104
بدر خلف فضل المطيرى
0105
غازي مطلق عايد المطيري
0106
عبدالمحسن بركه سندي الرشيدي
0107
انور راشد بليق العازمى
0108
نواف سعود علي العنزي
0109
اسامه محمد كليش البريكي
0110
احمد جهران محمد العازمي
0111
بندر ابراهيم فهد العتيبي
0112
محمد مبارك ناصر عريم مبارك
0113
علي خالد فالح سعود
0114
مشعل سيف محمد العتيبى
0115
على ذعار فهيد فهاد
0116
حسين مطلق عايد المطيرى
0117
حسن سعود عبيد شلوان العجمى
0118
حمد مداد سمرى العازمى
0119
طلال عامر سالم العميره
0120
فارس محمد شلهوب المطيري
0121
غازى سليمان عبدالله المطيرى
0122
محمد جواد عبدالوهاب العوض
0123
طلال عبدالهادى محمد الجبعه
0124
محمد سعود رجعان العازمي
0125
سعود عبدالمانع فهد
العجمى
0126
عبدالحكيم فهاد محمد الضفيري
0127
فيصل طلق علي العازمي
0128
فهد عبدالرحمن احمد
الكندرى
0129
مشعل محمد مضحي الرشيدي
0130
عبدالله قبلان علي شلهوب
0131
محمود محمد رجا
الرشيدى
0132
مشعل مفلح دخيل العازمي
0133
عادل مجبل مطلق العازمي
0134
فواز رشود سعيد الجسار
0135
عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي
0136
بدر خالد عواض القصاص
0137
حزام راشد خصيوى
العتيبى
0138
رشيد فلاح سرور المويزري
0139
مشعل طلق فلاح العازمي
0140
ناصر خلف رفاعي العازمي
0141
محمد محسن بطي العجمي
0142
فهد شبيب محمد المرجي
0143
فيصل خميس كليب العازمي
0144
وسام ناصر فهد وسام العازمي
0145
بدر فهد كرموط الطشه
0146
فلاح سالم سليمان المطيرى
0147
احمد حسين عبدالله تقي
0148
نواف سعد سيف
العازمى
0149
على خليفه اجليغم
العازمي
0150
منادي فهد فلاح الراجحي
0151
ناصر عالي شالح المطيري
0152
فيصل مهنا فيصل العتيبي
0153
جابر محمد سعود ريحان
0154
سالم على سالم المزين
0155
سعد زيد صالح العازمي
0156
مضحي مفرح مبارك العجمي
0157
انور خليفه عبدالله الهران
0158
فهد فالح مفلح العازمى
0159
نواف خميس كليب العازمي
0160
خالد وليد فهد العبدالجادر
0161
فدعوس فهد فدعوس العجمى
0162
احمد مصطفي عبد علي الجدي
0163
يوسف شعار المطيري
0164
جابر حجاب شلاش العنزي
0165
باسل ماشع مطلق المطيري
0166
فهد علي حسين العبدالمحسن
0167
منصور محمد سالم محسن العجمى
0168
عمران عبدالله على
الحداد
0169
سعد مطر ذعار
مشرف
0170
سعود علي شبيب السهلي
0171
محمد سعد زنيفر العازمي
0172
محمد عياد بليهيد سفر العازمي
0173
مبارك سالم سند بين الدمام
0174
عمر محمد مصلح المطيري
0175
براك مبارك صياح العتيبي
0176
عبدالعزيز عبدالله خالد الديحاني
0177
احمد سعد فرج العازمي
0178
علي محمد علي الحمود الريامي
0179
ناصر عويد عواد الزامل
0180
خالد مطلق فرحان العازمي
0181
نواف رجعان سعد
الجويسرى
0182
سالم سعود عبيد العازمي
0183
احمد حمود غنيم الصويلح
0184
سعد فهد فهاد العازمى
0185
سعد دغيم سلمان المطيري
0186
نادر مرزوق مرضى العازمي
0187
فهد فلاح سعد العازمى
0188
صلاح مساعد فلاح العازمى
0189
يوسف مزعل عبدالله العتيبي
0190
نواف بدر نايف المطيري
0191
عبدالله حميد عبدالله العلى
0192
احمد عبيد مبارك العازمى
0193
عيد سعود علي عيد العازمي
0194
سعد مفلح سعد العازمي
0195
عيسى حامد مضحى الرشيدي
0196
جمال على عيد عترش
0197
سعد سعود عبدالهادى النجدى
0198
فيصل منصور عبدالله الدوسرى
0199
احمد مطلق حزام نهار
0200
مبارك زيد مبارك العرو المطيرى
0201
ابراهيم على محمود الخليل
0202
نايف سعد نافل العازمي
0203
سعيد عوض صنت المطيرى
0204
عبدالعزيز حمود مرزوق هداب
0205
عادل جواد حمد الشمرى
0206
زامل عبدالله راشد الفجى
0207
عبدالرحمن نافل ظاهر العازمى
0208
محمد عبدالله جزاع العتيبي
0209
عبدالله سعد ندا الجالي
0210
خالد عنيزان ناصر العجمي
0211
عامر عوض عامر العتيبي
0212
سعد مبارك عامر العازمى
0213
ناصر بدر عايض العازمى
0214
عبدالرحيم عايش مرزوق الجويسري
0215
عادل حمود مطلق العازمى
0216
منصور خالد سعد سعود الربعي
0217
سعد حمد محمد العازمي
0218
فيصل سيد محمد حميد القلاف
0219
مساعد فلاح سعد غريب
0220
سعد مرزوق سعد غريب
0221
صلاح سعود سالم العازمى
0222
فيصل مساعد محمد غريب
0223
مشعل مطلق عبدالله المطيرى
0224
عبدالرحمن محمد عواد العنزى
0225
مسفر فهد سالم الحيان
0226
عبدالمحسن بجاد هادى العتيبي
0227
حسن جمال عيسى بلوشى
0228
مشارى على عيد عترش
0229
فيصل مسعود دمشق العجمى
0230
محمد سعد راضى
العازمى
0231
بركه على بركه الجسار
0232
مرزوق براك مرزوق مبارك
0233
احمد مصبح سعد العازمى
0234
فيصل متعب عبدالله الرشيدى
0235
حامد مناور غنيم العازمى
0236
محمد ناصر مجبل المطيري
0237
فهيد سعد حسين
العجمي
0238
فلاح خالد عوض
العازمى
0239
ماجد جهيم غازي المطيري
0240
بدر سلطان عامر
العجمى
0241
احمد صالح محمد الغانم
0242
فيصل سعيد طلق الحضيري
0243
شبيب فهاد حمد العازمي
0244
فلاح فهد فلاح المرشاد
0245
حسن سلمان سعد محمد العجمى
0246
جاسم منيع فهد الرشيدى
0247
وليد موسى احمد الراشد
0248
عبدالعزيز مران رجيبان
الحربي
0249
جابر مطلق سعد
العازمى
0250
مفلح عيد مفلح فالح الرشيدى
0251
ناصر مطلق حنيضل
الدجينى
0252
حمدان محمد ابراهيم العجمى
0253
بدر هادى قضيان العازمي
0254
فاضل محمد مبارك العجمي
0255
عبدالله عمير طبلان الرشيدى
0256
بدر نبهان راشد السبيت العازمي
0257
فهد احمد عبداللطيف الفهد
0258
محمد هيف راشد الصغير
0259
محمد فاضل طالب العجمى
0260
محمد عبدالله محمد المشوح
0261
صلاح عبدالله عبدالهادي الجويسري
0262
عثمان نايف هملول العتيبي
0263
نواف فالح مبارك
الرشيدي
0264
محمد خزعل عوده
الفضلى
0265
مبارك حسن عامر الجعيدى
0266
نواف محمد علوش
العازمى
0267
رفاعى نحيان فهيد
العجمى
0268
ضاوى براك صياح العتيبى
0269
عبدالله حافظ ناصر مسيعيد
0270
عبدالله فهيد دمشق العجمي
0271
مشاري نايف سلمان المطيري
0272
محمد جعيثن سحلي الجوزاني
0273
فهد مبارك ماطر العازمى
0274
محمد عامر محمد الجعيدى
0275
متعب سعود نفاع
الرشيدى
0276
زيد عباس زيد العتيبي
0277
سالم على سالم الجعيديه
0278
مشارى على سالم الجعيديه
0279
ناصر على حمران
العازمى
0280
ياسر احمد ناصر محيسن
0281
مشارى خالد سعود
الهاجرى
0282
فهد مهدي سالم العجمي
0283
احمد فايح جهز العتيبي
0284
فهد حمود حران الحربى
0285
محمد ضحوى دخنان الغريبه
0286
فهد سعود عبدالله
السبيتي
0287
خالد محمد ناصر العجمى
0288
مبارك راشد فالح
العازمى
0289
مشعل فهيد حويد
الديحانى
0290
محمد فلاح سيف
العازمى
0291
محمد عسيم محمد العجمي
0292
خالد صالح سالم العجمي
0293
غازى نايف مطلق
العتيبى
0294
منصور محمد فلاح
العجمي
0295
مشعل اسماعيل بلال الخميس
0296
سالم فلاح سالم عزام العازمى
0297
سامى جدى خالد العتيبى
0298
فواز حمود سارى المطيري
0299
خالد سعد مظهور العازمي
0300
بندر فهد عايض الرشيدي
0301
علي راشد زويد المطيري
0302
مشعل حمود شجاع
العتيبى
0303
مشعل عايض مهدي العجمي
0304
عبدالله محمد ظاهر
العازمى
0305
خالد زيد فلاح الرشيدى
0306
مصعب محمد يوسف الانصاري
0307
مبارك سعد نافل العازمي
0308
عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان
0309
فهد حسن خميس الشويعر
0310
ناصر عبدالله عوض المويزري
0311
فهد حنيضل بداح
العنزى
0312
على عبدالله ماضى الخميس
0313
مشعل سالم عبدالله الجميعه
0314
فهد مطلق حسين العازمي
0315
مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي
0316
عبدالكريم محمد عبدالله الرشيدي
0317
عبدالعزيز سعود عبدالله البواردي
0318
غازي ساير مجبل المطيري
MENAFN01112023000130011022ID1107355797