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المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكويت علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني

11/1/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية د.إبراهيم الدخيري إن الكويت تعتبر علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في المناطق المختلفة، سواء في دعم الأشقاء بقطاع غزة وليبيا والمغرب وغيرها من الدول.
وأضاف د.الدخيري، في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، أن للكويت تاريخا طويلا في العمل المشرف بدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث علاوة على مشاركتها في دعم جهود المنظمات الدولية والانسانية.
وذكر انه تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي، لاسيما في الكوارث الطبيعية والتنسيق في مجال العمل الإنساني وبناء القدرات منوها بخبرات وتجارب الجمعية في العمل الاغاثي.
ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي عبر تبادل الآراء حول تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في خدمة الإنسان العربي ومواجهة قضاياه الإنسانية، مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك في خدمة الأمن الغذائي العربي.
من جانبه، أكد د.الساير، في تصريح مماثل لـ «كونا»، ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة على جميع المستويات، مبينا أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية.
وأشار إلى الأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها الجمعية، لاسيما إغاثة الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي التي خلفت آلاف الضحايا والجرحى وتدمير البنية التحتية.
وأضاف أن الجمعية تحرص دوما على تنسيق جهودها وتبادل المعلومات والخبرات وإيجاد سياسات تساعد على تنمية العمل الإنساني ونشره على نطاق واسع بالإضافة إلى إقامة المشاريع الإنسانية التي من شأنها مساعدة مختلف الفئات المحتاجة للدعم مثل اللاجئين والنازحين والمنكوبين وغيرهم.

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