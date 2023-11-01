بندر لـ الأنباء القولون والمستقيم أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الكويتيين والثالث بين الكويتيات

مناقشة آخر المستجدات في تصوير أورام المستقيم والقولون من أشعة مقطعية ورنين لتحديد مرحلة المرض ومدى انتشاره



عبدالكريم العبدالله

نظّم قسم الأشعة بمركز الكويت لمكافحة السرطان برئاسة د.مشاعل بندر ورشة عمل لتصوير أورام المستقيم والقولون. وقالت رئيسة قسم الأشعة بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مشاعل بندر في تصريح لـ «الأنباء» إن سرطان «القولون والمستقيم» هو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين «الذكور الكويتيين» وثالث سرطان شائع بين الإناث الكويتيات بعد سرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية.

وأوضحت أن الورشة تضمنت مناقشة آخر المستجدات في تصوير أورام المستقيم والقولون من أشعة مقطعية ورنين لتحديد مرحلة المرض ومدى انتشاره، ومن ثم وضع الطريقة الصحيحة لعلاج المريض، كما تم تقديم محاضرات ومناقشات علمية.

ولفتت بندر إلى أن دور قسم الأشعة هو تشخيص الأورام وتحديد مدى انتشارها وتقييم مدى استجابة الورم للعلاج من خلال أجهزة الأشعة والتصوير المتطورة والحديثة.