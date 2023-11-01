بندر لـ الأنباء القولون والمستقيم أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الكويتيين والثالث بين الكويتيات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مناقشة آخر المستجدات في تصوير أورام المستقيم والقولون من أشعة مقطعية ورنين لتحديد مرحلة المرض ومدى انتشاره
عبدالكريم العبدالله
نظّم قسم الأشعة بمركز الكويت لمكافحة السرطان برئاسة د.مشاعل بندر ورشة عمل لتصوير أورام المستقيم والقولون. وقالت رئيسة قسم الأشعة بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مشاعل بندر في تصريح لـ «الأنباء» إن سرطان «القولون والمستقيم» هو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين «الذكور الكويتيين» وثالث سرطان شائع بين الإناث الكويتيات بعد سرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية.
وأوضحت أن الورشة تضمنت مناقشة آخر المستجدات في تصوير أورام المستقيم والقولون من أشعة مقطعية ورنين لتحديد مرحلة المرض ومدى انتشاره، ومن ثم وضع الطريقة الصحيحة لعلاج المريض، كما تم تقديم محاضرات ومناقشات علمية.
ولفتت بندر إلى أن دور قسم الأشعة هو تشخيص الأورام وتحديد مدى انتشارها وتقييم مدى استجابة الورم للعلاج من خلال أجهزة الأشعة والتصوير المتطورة والحديثة.
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