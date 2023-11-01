وفرة في مصيد الربيان والأسماك المحلية والمستوردة والأسعار في متناول الجميع

الزبيدي الإيراني يباع بـ 6 دنانير مقابل 9 دنانير للكويتي والشعوم متوافر بـ 3.5 دنانير للكيلو وسلة الربيان وصلت إلى 80 ديناراً للجامبو



محمد راتب

يشهد سوق السمك بمنطقة شرق خلال الأسبوع الحالي إقبالا من المواطنين والمقيمين للحصول على ما يزين الموائد من الأسماك الطازجة المحلية والمستوردة، إلا أن الربيان الكويتي هو أكثر ما يبحث عنه رواد السوق خاصة مع تزايد نموه ووصوله إلى الأحجام الكبيرة والجامبو.

«الأنباء» جالت في سوق السمك، وتابعت مزاد الربيان وبعض الأنواع الأخرى من الأسماك وتقصت عن أسعارها، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد البائع حميد مسلم أن وضع السوق خلال الأيام الأخيرة هو في أفضل أحواله، وذلك من حيث توافر أكثر أنواع السمك المحلي الطازج وكذلك المستورد من إيران وباكستان والهند وغيرها، مشيرا إلى أن الخير كثير وإقبال محبي الأسماك كبير في هذه الأيام ولله الحمد.

وأضاف مسلم أن الأسعار في متناول الجميع، وهي «أسعار عروض» والبسطات تبيع جميع أنواع الأسماك بأسعار مميزة، فالزبيدي الإيراني يباع بـ 6 دنانير مقابل 9 دنانير للكويتي، وكذلك الشعوم الكويتي متوافر بـ 3.5 دنانير للكيلو، في حين أن البالول الإيراني يباع بـ 4.5 دنانير والشيم الكويتي بـ 6 دنانير.

ولفت إلى أن أفضل أنواع الأسماك المتوافرة هي تلك المحلية التي تصطاد من المياه الإقليمية الكويتية، أو المستوردة من إيران.

المستزرع السعودي

أما علي أبوغالي فقد بين أن سلة الربيان زاد سعرها نسبيا، ووصلت إلى 80 دينارا للروبيان حجم الجامبو الكبير، وذلك بعد أن هبطت أسعارها إلى أقل من 40 دينارا خلال شهر أغسطس الماضي وبداية شهر سبتمبر، ثم ارتفع سعرها نظرا لانكسار حرارة الجو وتدرجها إلى البرودة، وهذا العامل يسهم في قلة المصيد.

وأشار إلى أن توافر الربيان المستورد ومن ضمنه السعودي المستزرع يعمل على تقليل حدة ارتفاع أسعار الربيان المحلي، نظرا للكميات الكبيرة التي تنزل إلى السوق، لافتا إلى أن سعر الكيلو الواحد من الربيان يتراوح بين 2.5 و3 دنانير حسب الحجم، في حين أن الحجم الجامبو يزيد سعره على ذلك.

وأضاف ان إقبال الناس على السوق لشراء الأسماك زاد خلال الأيام الأخيرة ولله الحمد، وذلك بالتزامن مع توفر جميع أنواع الأسماك من النويبي والشعوم والسبيطي، إضافة إلى وجود الأسماك الإيرانية والباكستانية، مما أدى إلى وفرة الأسماك وقلة الأسعار، وهذا الأمر أراح أصحاب البسطات عموما، بعكس فترة الصيف التي تشهد قلة في الأسماك المحلية.

أما البائع سعيد العراقي فقد بين أن أسعار الأسماك ممتازة، فالربيان الكويتي يباع على البسطات بسعر 3.5 دنانير، والجامبو بـ 4.5 دنانير، وقد وصلت السلة منه إلى 85 دينارا، في حين أن الهامور الكويتي نادر جدا، فإن هناك السيباس التركي والذي يباع الكيلو الواحد منه ما بين 3 دنانير و5 دنانير حسب الحجم، ويباع السبريم بـ 2.5 والسلمون النرويجي بـ 4 دنانير. والدنيس التركي بـ 2.5 دينار.