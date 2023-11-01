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بالفيديو السفير الألماني القسم القنصلي بالسفارة أصدر أكثر من 50 ألف تأشيرة العام الماضي

11/1/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، إن العرض السياحي التقديمي هو عادة سنوية نقيمها دائما في أكتوبر ونوفمبر، حيث نجمع فيها ممثلي وكلاء السفر وخطوط الطيران مع ممثلين عن أبرز المناطق السياحية في ألمانيا سوق السياحة لنمدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات عن السياحة في بلدنا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الشعبية القوية بالأساس ودعمها والبناء عليها.
وأضاف ريبنيتس - في تصريحات للصحافيين على هامش العرض التقديمي الذي أقامه المركز الوطني الألماني للسياحة في إطار جولة تشمل 5 مدن خليجية جدة والرياض والكويت الدوحة وأبوظبي في الفترة بين 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر بعنوان «ألمانيا كوجهة سفر مميزة» - أن ألمانيا من وجهات السفر المميزة التي تتمتع بتنوع طبيعي وثقافي وحضاري فريد، لافتا إلى مشاركة من 10 إلى 12 شركة ألمانية في هذا العرض التقديمي إلا أن المظلة الأساسية هي المركز الوطني الألماني للسياحة.
وكشف أن القسم القنصلي بالسفارة أصدر أكثر من 50 ألف تأشيرة العام الماضي، بينما تم إصدار 40 ألف تأشيرة منذ بداية العام حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد أعداد الكويتيين الذين يزورون ألمانيا سنويا خصوصا أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تصدر التأشيرة، إلا ان أعداد الكويتيين الذين يزورون ألمانيا في تزايد مستمر ولمختلف أغراض السياحة.
وأشاد بتطور العلاقات الثنائية مع الكويت، والتي سيتم الاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية في أبريل العام المقبل، مشيرا إلى زيارة رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية - العربية إلى الكويت الأسبوع الماضي، حيث التقى نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد ورئيس مجلس الأمة، حيث ناقش معهما سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن الزيارة تعكس حرص ألمانيا على توطيد العلاقات الثنائية مع الكويت التي تمتد على مدار 60 عاما من الصداقة، كاشفا عن زيارة متوقعة لعضو آخر من أعضاء البرلمان الألماني إلى الكويت.
ووصف الاستثمارات الألمانية في الكويت بالمتنوعة لكنها لا تقارن بالاستثمارات الكويتية في ألمانيا، ولفت إلى حضوره جلسة افتتاح دور الانعقاد في مجلس الأمة وكان سعيدا بحجم المشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها، معربا عن أمله في أن تسهم الشركات الألمانية فيها، ولافتا إلى تنوع مجالات التنوع الثنائي بين البلدين. ولفت إلى أن التعاون العسكري بين البلدين خجول في هذه المرحلة ويحكمه الطلب ونعمل على إعداد مذكرة تفاهم أمنية ونأمل التوقيع عليها قريبا.
من جهتها، قالت مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة لمنطقة الخليج التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة يامينا صوفو: «يهدف المكتب الوطني الألماني للسياحة من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قطاع السياحة المحلية في ألمانيا، إضافة إلى تنويع عروض حملاتنا ومشاركة المعارف القيمة مع خبراء السوق».

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