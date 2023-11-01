Thursday, 02 November 2023 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية مكافآت انتخابات أمة 2023 في حسابات العسكريين والمدنيين

11/1/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بصرف المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس الأمة (2023) من العاملين (العسكريين - المدنيين)، وذلك بعد التعاون والجهود المثمرة التي تم بذلها من قبل قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة مع كل قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن، وأشارت الوزارة إلى أن التوجيهات جاءت حرصا من النائب الأول على تشجيع أبنائه منتسبي وزارة الداخلية لبذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء.
إلى ذلك، خاطبت الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة الرواتب» البنوك المحلية لضخ المكافآت في حسابات المستحقين.

MENAFN01112023000130011022ID1107355791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث