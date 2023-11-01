السفيرة الأميركية الجديدة تصل الكويت نهاية نوفمبر الجاري

السفيرة الأميركية الجديدة تصل الكويت نهاية نوفمبر الجاري
التاريخ
11/1/2023 11:29:31 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
كشفت مصادر مطلعة ان السفيرة الأميركية الجديدة كارين ساساهارا ستصل إلى الكويت نهاية نوفمبر الجاري، مؤكدة أن السفيرة لن تتوانى في بذل كل الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.
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