Thursday, 02 November 2023 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفيرة الأميركية الجديدة تصل الكويت نهاية نوفمبر الجاري

11/1/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
كشفت مصادر مطلعة ان السفيرة الأميركية الجديدة كارين ساساهارا ستصل إلى الكويت نهاية نوفمبر الجاري، مؤكدة أن السفيرة لن تتوانى في بذل كل الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.

MENAFN01112023000130011022ID1107355790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث