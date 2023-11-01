مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

MENAFN - Youm7) يقدم اليوم السابع قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء





مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.





قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.





قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.





قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.





قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.





قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.





قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.





قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.





قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.





قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.





قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.





قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.





قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.





قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.





قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00







قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساء .





قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء .





قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء .









القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):

قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10





قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.





قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.





قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.





قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.





قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.





قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.





قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.





قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.





قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.





قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.





قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.





قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.





قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.









القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.





قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.





قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.





قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.





قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.





قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.





قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.





قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .





قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.





قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.





قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.





قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.





قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.





قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.





قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.





قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.





قطار رقم 974 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.





قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.





قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.





قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.





قطار رقم 160 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.





قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسى) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.





قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.





قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.





قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.









القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة):

قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10.





قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحا.





قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.





قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا.





قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا.





قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.





قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.





قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.





قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.





قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.





قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.





قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.





قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.





قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.





قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.





قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا.





قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.





قطار رقم 81 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.30 صباحا.





قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.50 ظهرا.





قطار رقم 1015 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.





قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.





قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.





قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.10 مساء.





قطار رقم 975 الاقصر القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.





قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.





قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرا.





قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.





قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.









القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الإسكندرية أسوان والعكس:

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.





قطار رقم 89 مكيف أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.





قطار رقم 163 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.00 صباحا.





قطار رقم 164 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.





قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الاقصر موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.





قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.30 مساء.





قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.





قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.





قطار رقم 1008 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.





قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.





قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.





قطار رقم 1009 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.25 صباحا.





قطار رقم 157 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.40 مساء.





قطار رقم 158 الإسكندرية الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا.





قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحا.





قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان الساعة 5:45.









خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.





- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.





- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.





- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.