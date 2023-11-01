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استعدوا لرؤية كوكب المشترى بأقرب نقطة من الأرض فى مشهد يرى بالعين المجردة

11/1/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Youm7) يصل كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) غدا الجمعة، إلى أقرب نقطة له من الأرض وسيكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس، فيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة.



وهذا الوقت هو أفضل وقت لرؤية وتصوير المشتري بالعين المجردة، أما لرصد أقمارالمشتري باستخدام نظارة معظمة او تلسكوب صغير يسمح لك برؤية الأقمار الأربعة الكبيرة لكوكب المشتري، وأيضا هذا الوقت هو أفضل وقت لرؤية وتصوير المشتري بالعين المجردة ، أما لرصد أقمارالمشتري فلابد من استخدام نظارة معظمة او تلسكوب صغير يسمح لك برؤية الأقمار الأربعة الكبيرة لكوكب المشتري.



وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال .



وأشار تادرس إلى أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم
والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه .



وأكد أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ، لافتا إلى أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.












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