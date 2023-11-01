حياة كريمة.. تحسين مستوى معيشة 30 ألف مواطن و700 مشروع فى 149 عزبة بالقليوبية

MENAFN - Youm7) لم تترك قطاعا إلا وتوغلت فيه وأثمرت بجهد وعرق المصريين، لتؤكد على أن المصريين قادرون على النهوض بوطنهم والانتقال بمستوى الخدمات لمستوى يليق بالمواطن المصري، فأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة " ليبدأ فى رسم الصورة الجميلة لمصر وسط أزمات أحاطت بالعالم أجمع.

وانطلقت المبادرة فى القليوبية، من خلال 149 عزبة وتابع بـ700 مشروعا وتكلفة 7 مليارات جنيه، لتبدأ العمل في كافة القطاعات المختلفة، بل شملت المبادرة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية.

مبادرة "أنت الحياة".. إحدى المبادرات المنبثقة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تم تنفيذها علي مدار 3 أيام متتالية، بقرية نوي التابعة لمركز شبين القناطر بالتعاون مع محافظة القليوبية وجامعة بنها ومديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسة مصر الخير وعمال مصر وصناع الحياة.

وتخللت المبادرة على مدار أيامها الثلاث عدد من الخدمات والأنشطة الترفيهية والرياضية، منها أنشطة ترفيهية للأطفال ومسرح حكي للأطفال وكذلك مسرح للعرائس، وقافلة طبية لعيادات "الأطفال والنساء والعظام والباطنة"، بالإضافة إلى قافلة بيطرية.

وأكد مصطفي السيد منسق المبيادرة بمحافظة القليوبية، أنه تم مساعدة 75 غارم وغارمة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لإجراء الفحص الاجتماعي للحالات وتحديد الأولويات واستهدفت المبادرة تحسين مستوى معيشسة أكثر من 30 ألف نسمة بقرية نوي.

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