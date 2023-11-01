اليمن يشارك فى اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

MENAFN - Youm7) شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمدينة مكة المكرمة.



تأتي مشاركة اليمن - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، اليوم الأربعاء باعتباره عضوا في معهد المواصفات والمقاييس الإسلامية (SMIIC) وضمن مشاركة وفود لأكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية إقليمية ومشاركة رؤساء أجهزة التقييس بالدول العربية والإسلامية، حيث تضمنت لقاءات اللجان الاستراتيجية ومجلس الإدارة والاجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية للمعهد (SMIIC).



وخرجت الاجتماعات، بقرارات وتوصيات تدعم العمل الاسلامي المشترك بما يضمن تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم احتياجات الدول الأعضاء في مجال أنشطة التقييس، وتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي؛ مما يسهم في تسهيل التجارة البينية بين الدول الإسلامية ونفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية.



الجدير بالذكر، أن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، هو أحد الأجهزة الإسلامية المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية وتطوير المواصفات القياسية والبنية التحتية للجودة في البلدان الإسلامية وتفعيل دور أنشطة التقييس في دعم وتيسير التبادل التجاري الإسلامي.