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مُنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية فى غزة

11/1/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Youm7) أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وحصيلة ضحايا الحرب التي قاربت التسعة آلاف شهيد.

وشدد الشيخ على الحاجة الماسة لتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وتأمين معابر لإنقاذ وعلاج المصابين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، والذي أكد بدوره موقف المملكة المتحدة الداعم لمسار سياسي يضمن الأمن والهدوء والاستقرار بالمنطقة على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.








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