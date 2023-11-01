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الرئيس التونسى يوجه وزيرة العدل بسرعة الوصول لمنفذ عملية هروب سجن المرناقية

11/1/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسؤولياتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم، والتعجيل في إصدار الأحكام الخاصة بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي مع وزيرة العدل ليلى جفال الأربعاء؛ لبحث آخر التطورات في ملابسات حادثة الهروب التي وقعت أمس في السجن المدني بالمرناقية.

وأكد سعيّد ضرورة التوصل - بسرعة - إلى من نفذ عملية التهريب، خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات.

وكان السجن المدني بالمرناقية قد شهد - فجر الثلاثاء الماضي - فرار 5 عناصر خطيرة، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، حيث كان من بين الهاربين، متورط في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي. وقد قررت وزيرة العدل - على إثر هذه الحادثة - إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه، في انتظار اتخاذ جملة من القرارات الأخرى؛ بناء على تطور الأبحاث الجارية بخصوص الحادثة.







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