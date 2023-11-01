مندوب روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل ليس لها الحق فى الدفاع عن النفس لأنها دولة احتلال

MENAFN - Youm7) أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها "دولة احتلال"، مضيفا أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.

وجدد المندوب الروسي - خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط؛ تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، مشددا على أهمية العمل على حل دبلوماسي لهذه الأزمة.. قائلا "من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".

ودعا إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن "المحتجزين"، قائلا :" عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار وهو الحل دبلوماسي، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال ذلك الوقت".

وتحدث المندوب الروسي عن مسئولية الولايات المتحدة عن ما آلت إليه الأوضاع في الشرق الأوسط، وأرجع ذلك إلى "فشل السياسات الأمريكية"، وقال إن "مهمتهم (الولايات المتحدة) تتمثل - أيضا - في محاولة دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة".



واستذكر المندوب الروسي بـ"الوضع في المنطقة غير المأهولة في ليبيا خلال عام 2011؛ فلم يكن من الصعب على زملائنا الغربيين تفسير ذلك بقرار مجلس الأمن 1973 لصالحهم وشن العدوان على ليبيا".

وقال إنه على الرغم من إدانة قتل "المدنيين الإسرائيليين والأجانب"، الا أن روسيا الاتحادية لا يمكنها غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفا أن "أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض".



