فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلى على مخيم جباليا فى غزة

MENAFN - Youm7) أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان الأربعاء - أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن حماية السكان المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع.

وتجدد الخارجية دعوتها إلى هدنة إنسانية عاجلة حتى يمكن إيصال المساعدات إلى من يحتاج إليها على نحو آمن ومستدام وكاف.



واستشهد خمسون شخصا على الأقل أمس في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في غزة حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.





