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أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة.. 350 جنيها للفاترينة و100 لـعربة الشاى

11/1/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل محافظة الجيزة حملاتها اليومية لإزالة إشغالات المقاهي والأكشاك والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من أجل ضبط الشارع وتيسير حركة المشاة والمرور والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.
وحددت محافظة الجيزة قائمة تضم نحو 127 صنفاً من الإشغالات والقيم السعرية للتصالح عليها خلال 15 يوما بعد مصادرتها أو طرحها للمزايدة في حال عدم التصالح عليها خلال المدة المحددة، إذ بدأت فيها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحال التجارية والمقاهي وغيرها وتصل إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء، وذلك على النحو التالي:
وفي قائمة تضم نحو 127 صنفا من الإشغالات التي تتم مصادرتها من شوارع المدن والأحياء، حددت محافظة الجيزة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات، والتي جاءت كالآتي: أرجوحة 700 جنيه، ستاند شيبسى 50 جنيه، إعلان خشب أو حديد 50 جنيه، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه، باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه، باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيه، برويطة 250 جنيه، تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيه، ترابيزة حديد 40 جنيه، ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه، ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه وخلاطة نحلة 8000 جنيه، رسيفر 200 جنيه.
وتضم قائمة غرامات الإشغالات: سماعة ساوند 500 جنيه، وشاشة عرض 1000 جنيه، وشمسية 100 جنيه، وشواية 500 جنيه، وطقطوقة حديد 30 جنيه، وغرزة شاى 100 جنيه، وحفار 30000 جنيه، وسيارة 1⁄4 نقل 2000 جنيه، وسيارة بامب 20000 جنيه، وسيارة سوزوكى 2000 جنيه، وسيارة شاسيه طويل 5000 جنيه، وسيارة ملاكى 2000، وتروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، وتوك توك 2000 جنيه، وعجلة تسوق 250 جنيه، وعربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيه، وعربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه، وفاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه، وقلب الشيشة 50 جنيه، وكرسى بلاستيك 20 جنيه، ومروحة 200 جنيه، وماكينة تصوير 500 جنيه.
ويمكن من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، تقديم طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو المستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك بإحضار المستندات التالية: - صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها. - صورة بطاقة الرقم القومي. - مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد). - الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
وفي حال الرغبة في استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، يمكن لأصحاب المحال من خلال المراكز التكنولوجية الحصول على الترخيص، شريطة وجود مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة)، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية: -صورة بطاقة الرقم القومي. -الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة. -صورة ترخيص المحل. -رسم هندسي أو كروركي لموقع الإشغال. -صورة البطاقة الضريبية.








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