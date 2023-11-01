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دار الإفتاء توضح طرق التواصل للحصول على الفتوى..اعرف الخطوات

11/1/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت دار الافتاء طرق التواصل معها
للفتاوى وتكون من خلال الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.



تليفون (0020225970400) من خارج مصر مسجل، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.



فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.



أو من خلال الموقع عبر الرابط الآتي:

هذه الخدمة حاليا 24 ساعة



ويمكن الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:



الطريقة الأولى:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.



الطريقة الثانية:

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.



كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام ios من خلال الرابط الآتي:



‏ android من خلال الرابط الآتي:

‏ هذه الخدمة حاليا 24 ساعة



كما يمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة 1 ظهرًا.

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

‏ موعد فتوى من خلال الرابط



يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية

- يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا

- عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.

- مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه.

- متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة.




















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